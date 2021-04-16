Глава МИД: Украина получит военно-техническую помощь от западных партнеров в случае масштабных боевых действий

Если масштабные боевые действия в результате агрессии России возобновятся, Украина получит предметную военно-техническую помощь от ряда партнеров. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



«В случае, если, не дай бог, активные, масштабные боевые действия возобновятся, мы получим конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда наших партнеров, которая существенно укрепит обороноспособность Украины и поможет нам отбить наступление агрессора», — сказал он в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» в четверг вечером.



По словам Кулебы, Украина получает и получит еще большую военно-техническую поддержку, а именно конкретное оружие, разведывательные данные, технологии, которые укрепят украинскую способность защищаться.



Глава МИД добавил, что Украина ведет переговоры с партнерами обо всем спектре военной помощи, которая может быть предоставлена.



«Нет никаких ограничений или табуированных тем по этому поводу. Я в Брюсселе, например, четко перечислил то, что мы ожидаем как можно быстрее, то, что является супер неотложными потребностями», — подчеркнул Кулеба.



Также министр сообщил, что Украина уже подняла вопрос не только с США, но и с некоторыми другими странами о расширении тренировочных миссий, которые дополнительно еще более масштабно будут способствовать подготовке украинских Вооруженных сил.