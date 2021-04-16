«ДНР» заявила о 202 новых случаях COVID-19 и 11-ти смертях

В отдельных районах Донецкой области за сутки зафиксировано 202 новых случая заболевания COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Одиннадцать заболевших ранее скончались от осложнений.



Географию выявленных случаев или другие подробности группировка не называет.



По состоянию на 16 апреля «ДНР» признает 31066 случаев заболевания COVID-19. Из них 24 186 человек выздоровели, 2376 — умерли от осложнений.

За минувшие сутки, 15 апреля, в Украине выявили 17 479 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. При этом выздоровели 12 054 человека, умерли — 438.