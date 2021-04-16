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Главе Минздрава депутат принесла траурные цветы из-за ковида. Он назвал это «дешевым пиаром»

16 апреля 2021, 11:00

Главе Минздрава депутат принесла траурные цветы из-за ковида. Он назвал это «дешевым пиаром»

Министру здравоохранения Максиму Степанову принесли траурные цветы. Снимок из трансляции канала Министру здравоохранения Максиму Степанову принесли траурные цветы. Снимок из трансляции канала "Рада"

Во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде 16 апреля произошел скандал между министром здравоохранения Максимом Степановы и депутатом от фракции «Голос» Ольгой Стефанишиной.

Депутат получила право задать вопрос министру. Эту возможность она использовала для описания ситуации со смертью от коронаивруса 68-летнего киевлянина, которому, по словам Стефанишиной, не смогли вовремя предоставить вакцину.

«Его родственники попросили рассказать вам его истории. Еще три недели назад это был абсолютно здоровый 68-летний мужчина. Правда, у него был диабет. Он пошел к семейному врачу с просьбой вакцинировать его от COVID-19. А ему сказали, что "вакцины для вас нет", потому что у нас почти нет вакцин в стране», — рассказала депутат «Голоса», обвинив министра в срыве вакцинации.

По ее словам, через несколько дней этот мужчина заболел и в итоге умер. Стефанишина достала две гвоздики с черной траурной лентой и положила их на трибуну, с которой выступал Степанов. «Его родственники просили вам передать, чтоб вы знали, что за каждой смертью — около 500 в день — стоят конкретные трагедии и людские судьбы», — пояснила она.

Ольга Стефанишина вручила Максиму Степанову траурные цветы. Снимок из трансляции канала «Рада»

В ответ глава Минздрава назвал действия Стефанишиной манипуляцией смертями людей. «В следующий раз вспомните, что вы сделали лично, чтобы этих смертей не было. Не нужно манипулировать смертями людей! Ковид — тяжелая болезнь, которая забирает жизни. <...> Не нужно манипулировать и использовать смерти людей для своего дешевого пиара», — сказал Степанов.

Во время его выступления траурные цветы с трибуны убрала депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова.

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