Главе Минздрава депутат принесла траурные цветы из-за ковида. Он назвал это «дешевым пиаром»

Министру здравоохранения Максиму Степанову принесли траурные цветы. Снимок из трансляции канала "Рада"

Во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде 16 апреля произошел скандал между министром здравоохранения Максимом Степановы и депутатом от фракции «Голос» Ольгой Стефанишиной.



Депутат получила право задать вопрос министру. Эту возможность она использовала для описания ситуации со смертью от коронаивруса 68-летнего киевлянина, которому, по словам Стефанишиной, не смогли вовремя предоставить вакцину.



«Его родственники попросили рассказать вам его истории. Еще три недели назад это был абсолютно здоровый 68-летний мужчина. Правда, у него был диабет. Он пошел к семейному врачу с просьбой вакцинировать его от COVID-19. А ему сказали, что "вакцины для вас нет", потому что у нас почти нет вакцин в стране», — рассказала депутат «Голоса», обвинив министра в срыве вакцинации.



По ее словам, через несколько дней этот мужчина заболел и в итоге умер. Стефанишина достала две гвоздики с черной траурной лентой и положила их на трибуну, с которой выступал Степанов. «Его родственники просили вам передать, чтоб вы знали, что за каждой смертью — около 500 в день — стоят конкретные трагедии и людские судьбы», — пояснила она.

Ольга Стефанишина вручила Максиму Степанову траурные цветы. Снимок из трансляции канала «Рада»

В ответ глава Минздрава назвал действия Стефанишиной манипуляцией смертями людей. «В следующий раз вспомните, что вы сделали лично, чтобы этих смертей не было. Не нужно манипулировать смертями людей! Ковид — тяжелая болезнь, которая забирает жизни. <...> Не нужно манипулировать и использовать смерти людей для своего дешевого пиара», — сказал Степанов.



Во время его выступления траурные цветы с трибуны убрала депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова.