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Еще 19 жителей Донетчины умерли от COVID-19. За сутки — 686 заболевших

16 апреля 2021, 11:46

Еще 19 жителей Донетчины умерли от COVID-19. За сутки — 686 заболевших

В течение последних нескольких дней от осложнений из-за СOVID-19 умерли 19 жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

По 4 летальных случая зарегистрировано в Константиновской и Бахмутской громадах, 3 — в Белозерской ТГ, по 1 в Александровской, Черкасской, Добропольской, Иллиневской, Покровской, Ольгинской, Кураховской и Волновахской ТГ.

За минувшие сутки, 15 апреля, лаборатории сообщили о еще 686 больных, среди которых 26 детей. Большинство случаев коронавируса выявлено в Мариупольской (153), Краматорской (54), Бахмутской и Константиновской (по 44) громадах.

С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины зафиксировано 70 654 случая COVID-19. Из них 52 239 человек выздоровели, 1503 — умерли.

За минувшие сутки, 15 апреля, в Украине выявили 17 479 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. При этом выздоровели 12 054 человека, умерли — 438.

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