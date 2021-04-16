Прокуратура Латвии просит пяти лет тюрьмы для боевика «ДНР»

Прокуратура Латвии просит пяти лет лишения свободы для бывшего президента мотоклуба Ивара Келли, обвиняемого в участии в боевых действиях на Донбассе против украинской армии. Об этом пишет Delfi.



На одном из предыдущих заседаний приемный сын обвиняемого сообщил суду, что некоторые из его показаний, записанных во время предварительного следствия, не соответствуют тому, что он сказал. Он утверждает, что его отец никогда не выражал пророссийских или прокремлевских взглядов и поэтому не верил, что у его отца были какие-либо причины для участия в вооруженном конфликте на востоке Украины.



Отец обвиняемого воспользовался своим правом не свидетельствовать против родственника.



Согласно обвинительному заключению, латвиец воевал на Донбассе в период с февраля 2015 по май 2016 года, где в частности, входил в состав разведывательно-диверсионной группы.



Среди доказательств есть также видео, где изображен Ивар Келли или очень похожий на него человек на параде 9 мая 2015 года в Донецке.



Следующее заседание суда назначено на 23 апреля.