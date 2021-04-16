Командующий войсками США в Европе оценил степень риска вторжения РФ в Украину

Риск вторжения Российской Федерации в Украину в течение нескольких ближайших недель сохраняется. Его вероятность оценивается от низкой до средней. Об этом заявил глава европейского командования вооруженных сил США и верховный главнокомандующий союзников НАТО в Европе Тод Уолтерс, передает Reuters.



При этом он не стал объяснять данные разведки, лежащие в основе его оценки, которая не предполагает, что американские военные ожидают российского вторжения на данный момент, но он не исключает его и не преуменьшает риск.



Выступая перед комитетом Палаты представителей, он позже высказал предположение, что его мнение о рисках в ближайшие недели и месяцы, по крайней мере, частично основано на расположении российских сил.



На просьбу оценить риск вторжения в ближайшие несколько недель командующий европейскими войсками США сказал: «От низкого до среднего».



«Я считаю, что с тенденцией, которую я наблюдаю прямо сейчас, вероятность возникновения инцидента начнет снижаться», – добавил Уолтерс, отметив, что ситуация может меняться в зависимости от обстоятельств.