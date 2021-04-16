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Из Донецка хотели поставить в РФ нелегальные сигареты под видом известных марок

16 апреля 2021, 13:49

Из Донецка хотели поставить в РФ нелегальные сигареты под видом известных марок

Группировка «ДНР» собиралась переправить контрабандные сигареты в Российскую Федерацию через контролируемую «ЛНР» территорию. Канал поставки заблокировало «МГБ ЛНР», сообщает пресс-служба «ведомства».

Там заявили, что в Алчевске на территории двух складских помещений было обнаружено более 4 900 коробов (2 470 500 пачек) табачной продукции марок Marlboro, Kent, Sobranie, Winston производства «ДНР» без акцизных марок общей стоимостью около 120 миллионов рублей.

В «МГБ ЛНР» утверждают, что «незаконное перемещение табачной продукции осуществлялось из ДНР с целью последующей контрабанды в Российскую Федерацию, а также частичной реализации на внутреннем рынке ЛНР».

Кроме контрабандных сигарет, силовики «ЛНР» изъяли 23 грузовых и малотоннажных автомобиля, на которых перевозились грузы.

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