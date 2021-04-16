Заполняется водой: На Донетчине устранили порыв на Втором Донецком водопроводе

На Донетчине утром 16 апреля завершили ремонтные работы на участке между вторым и третьим подъемами Второго Донецкого водопровода. Система уже заполняется водой, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



Сотрудники Славянского РВУ КП «Вода Донбасса» в составе 26 человек – машинисты экскаватора, трактористы, сварщики, слесари – непрерывно работали в течение суток.



«В ходе работ на поврежденные участки наложили металлические сегменты размерами 4 м х 300 мм и два сегмента – 600 мм х 300 мм. В настоящее время водовод запущен», – говорится в сообщении.

Порыв был обнаружен в 00:30 15 апреля на участке между вторым и третьим подъемом Второго Донецкого водопровода. Для проведения ремонтных работ на водопроводе была сокращена подача воды в города Славянск, Краматорск и Дружковка, прекращено водоснабжение города Константиновки (частично) и 3-х населенных пунктов Торецкой территориальной громады. В Славянске из-за аварии на водопроводе в микрорайоне Черевковка были подтоплены три десятка частных домов.