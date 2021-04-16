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В прифронтовом Опытном впервые с 2014 года появилось электроснабжение

16 апреля 2021, 17:33

В прифронтовом Опытном впервые с 2014 года появилось электроснабжение

В прифронтовом поселке Опытное Донецкой области восстановили электроснабжение. Света в населенном пункте не было более шести лет. Об этом сообщает ДТЭК.

Ремонтно-восстановительные работы провела сама компания.

«В процессе работ была заменена трансформаторная подстанция, проложена новая линия, выполненная разводка распределительной сети к домам жителей», — сказано в сообщении.

Опытное находится практически на линии соприкосновения. В 2014 году воздушная линия, питающая поселок, была полностью разрушена, как и все электрооборудование, включая трансформаторную подстанцию. Из-за регулярных боевых действий восстановить линию электропередач ранее было невозможно.

«Восстановительные работы стали возможными, благодаря слаженным и четким действиям энергетиков, Донецкой ОГА, местных администраций, депутатов — всех, кто был вовлечен в процесс», — отметили в ДТЭК.

В 2020 году ДТЭК Донецкие электросети восстановил электроснабжение в 42 прифронтовых населенных пунктах, возобновил работу двух высоковольтных линий, 14 линий средней-низкого напряжения и 126 трансформаторных подстанций, поврежденных в результате обстрелов.

В компании отметили, что в 2021 году «Донецкие электросети» продолжит восстанавливать энергоснабжение в прифронтовых территориях, несмотря на все сложности и ограничения.

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