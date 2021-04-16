СБУ объявила подозрение «заместителю министра информации ДНР»

Служба безопасности Украины объявила о подозрении «заместителю министра информации ДНР». Он обвиняется в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



По данным следствия, на должности «заместителя министра информации» он координировал деятельность сепаратистских СМИ.



«Эти псевдоСМИ действовали на временно оккупированной территории Донецкой области и использовались российскими кураторами для организации и сопровождения информационных операций в ущерб интересам Украины», — подчеркнули в СБУ.



По данным спецслужбы, «чиновник» лично готовил и распространял через интернет дезинформацию и фейки об Украине. «Он популяризировал идеи "русского мира" и "новороссии", призвал к нарушению территориальной целостности и насильственному изменению конституционного строя в Украине», — добавили в СБУ.



Правоохранители не назвали имя фигуранта. Но, по всей видимости, речь идет о «замминистра информации ДНР» Данииле Безсонове.



Действия подозреваемого квалифицированы по части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.



Продолжаются следственные действия под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.