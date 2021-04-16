Подземные толчки в Макеевке: «ДНР» собирается установить станцию сейсмического контроля

В Советском районе Макеевки, которая находится под контролем группировки «ДНР», местные жители жалуются на участившиеся подземные толчки. По этой причине здесь установят станцию сейсмического контроля, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».



Как отмечается, в связи с ведением горных работ в 6-й восточной лаве пласта L1 шахты «Калиновская-Восточная» «ГУП "Макеевуголь"» с 19 марта этого года жители снова стали сообщать о подземных толчках.



«Учитывая многочисленные обращения граждан, принято решение об установке станции сейсмического контроля "Ермак-5"», – говорится в сообщении.



В «МЧС ДНР» уверяют, что станция «позволит зарегистрировать магнитудные колебания, которые в последующем будут расшифрованы для определения истинной причины негативных динамических явлений».



Установить оборудование планируют до 17 апреля включительно.



После получения данных будет сделано заключение о безопасности дальнейшего ведения горных работ в 6-й восточной лаве шахты и их возможному влиянию на состояние поверхности. Итоговый отчет поручено представить в течение трех месяцев.