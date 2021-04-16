Штаб ООС: Боевики с начала суток 6 раз нарушили «режим тишины» на Донбассе

Пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В частности, недалеко от населенного пункта Невельское противник открывал огонь в сторону позиций украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, отмечают в штабе.



В пригороде Водяного, что в Донецкой области, боевики совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также вблизи поселков Тарамчук и Красногоровка противник применил станковые противотанковые гранатометы, а у Песок — подствольные гранатометы и стрелковое оружие, добавили в штабе.

Кроме того, в районе Майорска боевики дистанционно из ручных противотанковых гранатометов минировали местность минами ПОМ-2.

«О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК», — говорится в сообщении.

С начала действия всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, с 27 июля 2020 года и до 14 апреля, СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 18 278 нарушений, в том числе 6 172 взрыва, 1 885 пролетевших неопределенных боеприпасов, 183 вспышки дульного пламени, 74 осветительные ракеты, а также не менее 9 964 очередей и выстрелов.