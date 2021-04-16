Зарядить телефон и планшет: На КПВВ «Станица Луганская» появились «умные остановки»

«Умная остановка» на КПВВ «Станица Луганская»

На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» оборудованы «умные остановки», где можно зарядить телефоны. Об этом сообщает гуманитарная миссия «Пролиска» в Facebook.



При финансовой поддержке Агентства ООН по делам беженцев в Украине установлены две современные остановки с солнечными панелями и розетками.



«Теперь каждый желающий, у кого разрядился телефон или планшет, может зарядить свое устройство, что особенно актуально в период карантина и необходимости установки приложения "Вдома" для прохождения режима самоизоляции», – отмечают в «Пролиске».



В миссии также напомнили, что на КПВВ «Станица Луганская» работают пять точек бесплатного доступа к Wi-Fi Proliska, что значительно облегчает установку приложения «Вдома».