Макрон по-украински написал о поиске политического решения конфликта на Донбассе

Президент Франции Эмманюэль Макрон на украинском написал твит о поиске политического решения конфликтана Донбассе. Заявление опубликовано по итогам трехсторонней встречи глав Украины, Германии и Франции.



«По ситуации в Донбассе, вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовать свои усилия и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, является единственно возможным», — написал Макрон.

Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим. pic.twitter.com/B0GfLvxTVj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 16, 2021

Сегодня, 16 апреля, во Франции прошла трехсторонняя встреча президентов Франции и Украины, а также канцлера Германии Ангелы Меркель, которая присоединилась по видеосвязи.



По итогам заседания Владимир Зеленский анонсировал встречу советников глав «нормандской четверки» на 19 апреля. По его словам, к этой встрече каждая сторона подготовит свои предложения по кластерам для урегулирования конфликта на Донбассе.



Меркель и Макрон отметили важность реализации минских соглашений и высказались за продолжение переговоров в «нормандском формате».



Лидеры Украины, Франции и Германии входят в Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе. Также туда входит Россия.



30 марта президент России Владимир Путин провел переговоры с Меркель и Макроном по видеосвязи. Одной из тем трех лидеров был Донбасс.







