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Макрон по-украински написал о поиске политического решения конфликта на Донбассе

16 апреля 2021, 21:37

Макрон по-украински написал о поиске политического решения конфликта на Донбассе

Президент Франции Эмманюэль Макрон на украинском написал твит о поиске политического решения конфликтана Донбассе. Заявление опубликовано по итогам трехсторонней встречи глав Украины, Германии и Франции.

«По ситуации в Донбассе, вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовать свои усилия и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, является единственно возможным», — написал Макрон.

Сегодня, 16 апреля, во Франции прошла трехсторонняя встреча президентов Франции и Украины, а также канцлера Германии Ангелы Меркель, которая присоединилась по видеосвязи.

По итогам заседания Владимир Зеленский анонсировал встречу советников глав «нормандской четверки» на 19 апреля. По его словам, к этой встрече каждая сторона подготовит свои предложения по кластерам для урегулирования конфликта на Донбассе.

Меркель и Макрон отметили важность реализации минских соглашений и высказались за продолжение переговоров в «нормандском формате».

Лидеры Украины, Франции и Германии входят в Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе. Также туда входит Россия.

30 марта президент России Владимир Путин провел переговоры с Меркель и Макроном по видеосвязи. Одной из тем трех лидеров был Донбасс.



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