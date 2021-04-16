По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 апреля

Ситуация с распространением COVID-19

В течение последних нескольких дней от осложнений из-за СOVID-19 умерли 19 жителей Донецкой области. За сутки лаборатории сообщили о еще 686 больных. Всего — 70 654 случая COVID-19: 52 239 человек выздоровели, 1503 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области за сутки зафиксировано 202 новых случая заболевания COVID-19. Одиннадцать заболевших ранее скончались от осложнений. Всего группировка «ДНР» признает 31066 случаев заболевания COVID-19. Из них 24 186 человек выздоровели, 2376 — умерли.



В Луганской области подтверждено 290 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерли еще 12 больных. Всего — 20 695 случаев ковида: 16 522 человека выздоровели, 612 — умерли.



В отдельных районах Луганской области зафиксировали 39 заболевших COVID-19 и два летальных случая, заявили в группировке «ЛНР». Всего там подтверждают 4173 заболевших ковидом: 3373 человека выздоровели, а 366 — умерли.



Политика



Состоялись трехсторонние переговоры лидеров Украины, Германии и Франции относительно ситуации на украинско-российской границе и в Крыму. Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон подчеркнули важность реализации Минских соглашений и высказались за продолжение переговоров в «нормандском формате». Владимир Зеленский анонсировал встречу в «нормандском формате» на 19 апреля.



Президент Владимир Зеленский приветствует намерение президента США Джо Байдена провести встречу с российским лидером Владимиром Путины, но указал, что вопрос Украины целесообразно обсуждать при участии Киева.



Российская сторона и контролируемые ею группировки «ДНР/ЛНР» не передают свои списки на освобождение удерживаемых лиц, сообщил Зеленский.



Общество



Троим сотрудникам тайной тюрьмы боевиков «Изоляция» в неподконтрольном Украине Донецке — Юрию Кривоносу, Владимиру Бутенко и Руслану Еремичеву — объявлено о подозрении в совершении преступлений. Им инкриминируют участие в незаконных вооруженных формированиях и нарушение законов и обычаев войны. При этом следствие не располагает информацией о наличии российского гражданства у подозреваемых, о чем ранее со ссылкой на расследование Bellingcat сообщал бывший пленник «ДНР» Станислав Асеев.



СБУ расследует факт гибели пятилетнего мальчика в неподконтрольном поселке Александровское в Донецкой области в результате взрыва боеприпаса 2 апреля по статье «теракт».



СБУ объявила о подозрении «заместителю министра информации ДНР». Он обвиняется в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины.



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