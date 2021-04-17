Штаб: Боевики 15 раз стреляли по позициям ООС. Без потерь

За минувшие сутки, 16 апреля, на Донбассе зафиксировано 15 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Под огнем оказались украинские подразделения вблизи населенных пунктов Новгородское, Марьинка, Опытное, Невельское, Водяное, Луганское и Новоалександровка, Майорска, Тарамчук, Пески и Красногоровка.

Боевики стреляли из минометов 82-го и 120-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



В районе Майорска боевики совершили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.



«Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет», — говорится в сообщении.



С начала действия всеобъемлющего режима прекращения огня, с 27 июля 2020 года, и до 15 апреля СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 19 920 нарушений, в том числе 6 227 взрывов, 1 911 неопределенных пролетевших боеприпасов, 183 вспышки дульного пламени, 76 осветительных ракет, а также не менее 11 523 очередей и выстрелов.