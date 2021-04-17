«ЛНР» заявила о четырех умерших и 13 заболевших COVID-19

За минувшие сутки, 14 апреля, в отдельных районах Луганской области зафиксировали 13 заболевших COVID-19 и четыре летальных случая. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Географию выявленных случаев или другие подробности группировка не называет.



За все время пандемии «ЛНР» подтверждает 4186 заболевших ковидом. Из них 3409 человека выздоровели, а 370 — умерли от осложнений.



У властей Украины нет данных о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территориях.

За прошедшие сутки, 16 апреля, в Украине зафиксировали 14 984 новых случая заболевания COVID-19. При этом 9 736 пациентов выздоровели, 440 — умерли.