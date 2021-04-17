Под Донецком глушили и обстреливали беспилотники ОБСЕ

Два беспилотника СММ ОБСЕ обстреляли во время пролета над окрестностями Донецка. Об этом сообщается в отчете миссии.



Пребывая вблизи населенного пункта Победа (27 км от Донецка), наблюдатели услышали 4 очереди и 10 выстрелов из стрелкового оружия приблизительно в направлении БПЛА.



Беспилотник СММ обстреляли также во время пролета вблизи Марьинки (23 км от Донецка). Патруль СММ услышал 8 очередей из стрелкового оружия в сторону БПЛА, который пролетал над позициями Вооруженных сил Украины. Во время полета аппарат подвергался воздействию помех сигналу GPS в результате вероятного глушения.



В обоих случаях наблюдателям удалось увернуть БПЛА.



В то же время, вблизи Красногоровки (21 км от Донецка) другой беспилотник СММ был утерян во время мониторинга 15 апреля. Перед этим аппарат подвергся глушению. Наблюдатели инициировали его возвращение к местоположению патруля, после чего утратили контроль на пространственным положением аппарата. По оценке, БПЛА утерян.



Кроме этого, беспилотники СММ глушили во время пролетов вблизи Степановки и Славного на Донетчине, а также оккупированных населенных пунктов Голубовское и Хорошее в Луганской области.



В миссии отмечают, что помехи для сигнала могли создавать из любого места в радиусе нескольких километров от местоположений БПЛА.