На Луганщине — еще 248 заболевших COVID-19, шесть пациентов умерли

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 248 новых случаев заболевания COVID-19 в области. От осложнений умерло еще шесть больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 62, Рубежное — 16, Северодонецк — 32, Беловодский, Попаснянский и Новоайдарский районы — по 8, Белокуракинский — 13, Кормянский и Троицкий — по 12, Марковский — 3, Меловский — 5, Новопсковский — 15, Сватовский — 1, Станично-Луганский — 14, Старобельский — 39.



Вследствие осложнений умерли 69-, 74-и 91-летние женщины из Лисичанска, 72-летняя женщина из Северодонецка, 72-летняя женщина из Беловодска и 73-летняя женщина из Рубежного.



За все время исследований в области без учета ОРЛО зафиксировано 20 943 случаев COVID-19. Из них 16 648 человек выздоровели, 618 — умерли.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 60,1 (при пороговом 60).

За прошедшие сутки, 16 апреля, в Украине зафиксировали 14 984 новых случая заболевания COVID-19. При этом 9 736 пациентов выздоровели, 440 — умерли.