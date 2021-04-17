«ДНР»: 187 новых случаев COVID-19 и 13 смертей за сутки

В отдельных районах Донецкой области за сутки выявили 187 заболевших коронавирусной болезнью. От осложнений умерли 13 заболевших ранее. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



В течение 16 апреля было проведено 449 исследований на ковид. Географию выявленных случаев или другие подробности группировка не называет.



По состоянию на 10:00 «ДНР» подтверждает 31 253 случая заболевания COVID-19. Из них 24 291 человек выздоровел, 2389 — умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территориях.

За прошедшие сутки, 16 апреля, в Украине зафиксировали 14 984 новых случая заболевания COVID-19. При этом 9 736 пациентов выздоровели, 440 — умерли.