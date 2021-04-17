СМИ узнали возможные даты следующей встречи Контактной группы

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу может собраться на внеочередное заседание 18 или 19 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в группе по организации переговоров.



По его словам, рассматриваются эти две даты.



Основной темой повестки станет нарушение перемирия в Донбассе с применением тяжелых вооружений.

Ранее сообщалось, что украинская сторона в ТКГ инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности для установления полного режима прекращения огня на Донбассе.