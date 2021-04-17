Боевики 5 раз открывали огонь: ранен военнослужащий ВСУ

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрелов со стороны боевиков с начала текущих суток. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



С полуночи и по состоянию на 17:00 на Донбассе зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.



Обстрелы пришлись на окрестности Новомихайловки, Луганского, Майорска и Водяного. Боевики стреляли из противотанковой пушки МТ-12, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Вследствие обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.



ВСУ открывали ответный огонь, отметили в штабе.



О действиях боевиков уведомлены представители ОБСЕ.