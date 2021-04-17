Украина высылает российского дипломата в ответ на задержание украинского консула в Санкт-Петербурге

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с провокацией против украинского консула в Санкт-Петербурге и предписанием ему покинуть Россию. В ответ из Украины будет выслан российский дипломат. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии «Новостям Донбасса».



Он отметил, что на фоне эскалации Российской Федерацией ситуации безопасности и массированной антиукраинской пропаганды российская сторона продолжает провокации против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России.



«Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью исключаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения», – подчеркивает представитель МИД Украины.



По словам Николенко, такие действия российской власти грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских отношениях от 1963 года и «еще раз подтверждают избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной».



«В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля», – сообщил спикер украинского МИД.

В Санкт-Петербурге был задержан украинский консул Александр Сосонюк якобы во время получения от гражданина РФ информации закрытого характера из баз данных правоохранительных органов и ФСБ России. Дипломата задержали на несколько часов, а позднее было объявлено, что его высылают из России.