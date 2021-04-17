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В Константиновке на ковид тестируют работников детсадов. Почти 300 детей – на самоизоляции

17 апреля 2021, 19:58

В Константиновке на ковид тестируют работников детсадов. Почти 300 детей – на самоизоляции

В Константиновке работников детских садов тестируют на COVID-19 / Фото: Суспільне Донбас В Константиновке работников детских садов тестируют на COVID-19 / Фото: Суспільне Донбас

В Константиновке уже несколько дней тестируют на коронавирус работников детских садов. Всего планируют проверить более полутысячи работников дошкольных учреждений, чтобы детсады не пришлось закрывать на карантин, передает «Суспільне».

Тестирование проводит бригада местного Центра первичной медико-санитарной помощи. Медсестра амбулатории № 1 Светлана Паляница пояснила, что это быстрые тесты, мазок для них берут из носа.

«Результат они дают за 10-15 минут. Надежность хорошая», – говорит медсестра. 

Если на тесте одна полоска – результат отрицательный.

По словам воспитательницы-методиста дошкольного учебного заведения № 10 Натальи Захаровой, сотрудники поддерживают инициативу проведения тестов.

«Это очень важно, потому что мы постоянно сталкиваемся с детьми, и постоянно работаем с ними. Не хочется, чтобы нас снова закрыли. Мы придерживаемся всех карантинных ограничений», – говорит Наталья.

В Центре уже протестовали 52 работника детсада, в котором воспитываются 160 детей.

Глава Константиновской городской территориальной громады Олег Азаров рассказал, что быстрые тесты купили за деньги местного бюджета.

«Стоило это около 160 000 гривен. С понедельника уже у нас будет информация о результатах этого тестирования», – отметил Азаров.

По словам Светланы Паляницы, на карантин в Константиновке закрыли 5 групп, 290 детей – на самоизоляции.

«В двух садиках были положительные результаты из всех, и группы закрыли на карантин», – говорит семейная медсестра.

Тестировать работников дошкольных учебных заведений Константиновки будут до 23 апреля.

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