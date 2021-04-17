Минреинтеграции запустило бесплатную «горячую линию»

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий запустило работу телефонной «горячей линии», сообщает пресс-служба ведомства.



«Для получения консультаций и квалифицированных ответов на свои вопросы, относящиеся к компетенции Минреинтеграции, граждане могут обращаться по телефону: 0 800 750 107», – говорится в сообщении.



«Горячая линия» будет работать по вторникам и четвергам с 15:00 до 17:00.



В указанные дни и время граждане могут обращаться к структурным подразделениям Минреинтеграции на профильную тематику. График дежурства специалистов департаментов министерства можно посмотреть здесь.



«Обращения граждан, в которых поставлен вопрос справочного или консультативного характера, рассматриваются непосредственно во время проведения "горячей линии", однако если ответ на вопрос потребует дополнительного изучения, то он будет предоставлен в определенные законодательством сроки в письменном виде или с помощью дополнительного звонка соответствующего структурного подразделения», – уточнили в Минреинтеграции.