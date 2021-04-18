Боевики не пропустили патруль ОБСЕ через блокпост у Еленовки

Наблюдатели миссии ОБСЕ в очередной раз столкнулись с ограничениями на неподконтрольной территории — 17 апреля боевики запретили патрулю проезд на блокпосте у Еленовки. Об этом сообщается в отчете миссии.



Патруль миссии прибыл на блокпост для обмена прицепами с другим патрулем СММ, следовавшим из подконтрольных правительству районов.



«В 12:19 к первому патрулю Миссии подошли 2 члена вооруженных формирований и попросили открыть двери и багажники автомобилей для проведения визуального осмотра. При этом неподалеку наблюдатели видели 2 женщин, из которых одна сказала, что она журналистка», — говорится в отчете.



Команда миссии отказались выполнить просьбу членов вооруженных формирований и остались стоять на блокпосте.



В течение нескольких часов наблюдатели принимали меры для пересечению блокпоста, однако автомобили не пропустили. В 14:00 патруль СММ покинул блокпост и вернулся в Донецк.



В ОБСЕ отметили, что начиная с 1 марта миссия сталкивалась с подобными ограничениями в Донецкой области пять раз: дважды на том же блокпосте вооруженных формирований около Еленовки (1 и 15 марта), а также на блокпосте в Александровке (31 марта, 2 и 8 апреля).