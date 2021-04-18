«ЛНР»: Четыре смерти и 16 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области зарегистрировано четыре летальных случая от COVID-19 и 16 новых случаев заражения. Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ЛНР».



Всего по состоянию на 18 апреля формирование признало 4 202 случая заболевания. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 3 455 человек, 374 — умерли от осложнений.



У властей Украины нет данных о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территориях.