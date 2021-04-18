В ходе обстрела в Жованке повреждены жилые постройки

Фото: Facebook / Евгений Каплин

В результате обстрела 17 апреля в Жованке рядом с жилыми домами по улице Журавского разорвались две минометные мины. Пострадавших нет. Об этом сообщил соучредитель гуманитарной миссии «Пролеска» Евгений Каплин на странице в Facebook.



Отмечается, что одна мина взорвалась у забора домовладения, владельцы которого ранее выехали на мирную территорию Украины.



Вторая мина разорвалась на приусадебном участке, где проживает семья из двух человек — женщины 1973 и мужчины 1966 года рождения. Осколками был поврежден плафон освещения.



В штабе операции Объединенных сил сообщили, что за прошедшие сутки, боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по украинским позициям у населенных пунктов Майорское, Новгородское, Зайцево, Южное, Шумы, Луганское, Пески, Широкино, Авдеевка и Водяное.

Фото: Facebook / Евгений Каплин