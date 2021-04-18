На Луганщине умерли четверо больных ковидом. Подтверждено 65 новых случаев

В Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждено 65 новых случаев COVID-19 в области. От осложнений умерло еще четверо больных. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Уточняется, что вследствие осложнений умерли 64 и 65-летние женщины из Лисичанска, 72-летний мужчина из Новоайдара, и 84-летний мужчина из Рубежного.



14 новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, 11 в Рубежном, 10 в Сватовском районе, девять в Попаснянском районе, семь в Марковском, шесть в Лисичанске, четыре в Кормянском районе, по два в Троицком и Беловодском районе.



За все время исследований в области коронавирус подтвержден у 21 008 человек. Их них выздоровели — 16672 (25 за последние сутки); лечатся — 3614, умерло 622 человека.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 63,4 (при пороговом 60).

По состоянию на 18 апреля группировка «ЛНР» признала 4 202 случая заболевания. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 3 455 человек, 374 — умерли от осложнений.