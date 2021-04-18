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Макрон заявил о необходимости Запада определить «красные линии» для России

18 апреля 2021, 13:29

Макрон заявил о необходимости Запада определить «красные линии» для России

Международное сообщество должно очертить «четкие красные линии» в отношениях с Россией, считает президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS.

Французский президент считает, что международное сообщество придерживается «наивного подхода» в отношении РФ.

«То, что произошло несколько лет назад, когда произошло вторжение в Украину, не было провалом дипломатии, «это был провал нашего коллективного доверия к России», — сказал он.

Макрон считает пока целесообразным введение санкций после любого случая «неприемлемого поведения» президента России Владимира Путина. Однако, добавил он, одни лишь санкции сами по себе недостаточны.

«Я думаю, что санкции сами по себе недостаточны, но санкции являются частью пакета. Я предпочитаю конструктивный диалог, но чтобы вести конструктивный и эффективный диалог, нужно доверие», — сказал Макрон.

Он заявил, что полностью разделяет желание президента США Джо Байдена открыть диалог с Россией. При этом французский лидер убежден, что с Путиным важно быть четким, когда речь идет о спорные вопросы.

Нынешнее наращивание военного личного состава у Украины Макрона считает недопустимым уровнем напряженности.

16 апреля во Франции прошла трехсторонняя встреча президентов Франции и Украины, а также канцлера Германии Ангелы Меркель, которая присоединилась по видеосвязи.

По итогам заседания Владимир Зеленский анонсировал встречу советников глав «нормандской четверки» на 19 апреля. По его словам, к этой встрече каждая сторона подготовит свои предложения по кластерам для урегулирования конфликта на Донбассе.

Меркель и Макрон отметили важность реализации минских соглашений и высказались за продолжение переговоров в «нормандском формате».

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