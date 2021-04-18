В Донецкой области выявили более 500 новых случаев ковида

За прошедшие сутки, 17 апреля, лаборатории Донетчины сообщили о еще 511 больных коронавирусной болезни. Умер один пациент с таким диагнозом. Об этом сообщается на странице главы облгосадминистрации Павла Кириленко.



Так, 131 новый случай заболевания выявили в Краматорской ОТГ, 78 в Мариупольской, 44 в Волновахской, 32 в Бахмутской, 29 в Добропольской, 27 в Соледарской, по 24 в Славянской и Мангушской ОТГ, 23 в Новодонецкой, 18 в Никольской, 16 в Дружковской, 11 в Кальчицкой, семь в Авдеевской, шесть в Ольгинской, по пять в Марьинской, Великоновоселковской и Криворожской ОТГ, по три в Константиновской и Александровской ОТГ, по два в Часовоярской, Северской, Хлебодаровской, Иллиневской, Кураховской, Лиманской, Николаевской и Белозерской ОТГ, по одному в Покровской, Торецкой, Черкасской и Селидовской ОТГ.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины зафиксировано 71 906 случаев COVID-19. Из них 52 239 человек выздоровели, 1530 – умерли.