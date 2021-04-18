Высылка российского дипломата из Украины: новые подробности

Министерство иностранных дел Украины требует от старшего дипломата посольства РФ в Киеве покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. Фамилия старшего дипломата – Черников. Это произошло в ответ на действия России, которая задержала и в течение нескольких часов удерживала консула Украины Александра Сосонюка, после чего ему были рекомендовано выехать из страны.



«Те данные, которые, по утверждениям российской стороны, якобы искал наш консул, имеются в открытом доступе, и за весьма скромную плату можно получить всю персональную информацию в отношении любого гражданина России», – рассказал заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире канала «Украина 24».



Он считает, что Кремль совершил провокацию, чтобы представить Украину в образе врага, отвлекая внимание россиян от высылки российских дипломатов из США и Чехии.



«По имеющейся у нас информации, подходящий человек позвонил нашему консулу и попросил о личной встрече с кофе. После этого начал доставать из сумки какие-то непонятные диски. После этого наш консул только успел сказать: прекратите эту провокацию. И тут же был задержан. Мы поступили достаточно симметрично в этой ситуации (высылаем старшего дипломата российского посольства - ред.), таким образом мы дополнительно сможем проверить мобилизационную готовность российских дипломатов здесь. Старший дипломат – это один из советников посольства России в Киеве, его фамилия Черников, – сказал Енин. – Нам намекают, что если мы будем настаивать на объявлении персоной нон-грата именно сотрудника посольства, а не одного из консульств, то они будут вынуждены объявить персоной нон-грата сотрудника нашего посольства в Москве.



ФСБ РФ обвиняет Александра Сосонюка в получении закрытой информации из баз федеральных правоохранительных органов. Кремлевские силовики считают, что деятельность Сосонюка имела враждебный характер. Украинского консула задержали на несколько часов, а потом отпустили.