Правозащитник рассказал о ситуации с ковидом в прифронтовых селах Донетчины

В прифронтовых селах Травневое и Гладосово в Донецкой области 28 человек заболели коронавирусом. Об этом сообщил координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.



«В данных селах продолжается вспышка COVID-19, на сегодняшний день 28 человек из 100 проживающих в данных громадах заболели», – написал Каплин в Facebook.



«Пролиске» удалось эвакуировать 81-летнюю жительницу Гладосово с симптомами COVID-19 в село Семигорье, где она была передана экипажу скорой помощи. Затем «скорая» доставила пенсионерку в больницу. Она – восьмая госпитализированная в медицинское учреждение.



«Из-за тяжелого течения болезни 2 человека скончались – 75-летняя женщина и 78-летний мужчина, еще 6 находятся на стационарном лечении на данный момент. Также сегодня почувствовала себя плохо внучка погибшей ранее в больнице 75-летней женщины, проживающая в соседнем селе, которая хоронила свою бабушку и забрала к себе дедушку после нескольких попыток суицида. Девушка также сегодня была госпитализирована в г. Бахмут. Она находится на 8-м месяце беременности», – написал Каплин.



Прифронтовые села оказались «отрезанными» от транспортного сообщения из-за близости к линии соприкосновения.

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