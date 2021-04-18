Верещук: Вторжения России не будет, но эскалация продолжится

Точечная эскалация военного конфликта на территории Украины будет наблюдаться в ближайшее время, считает председательница подкомитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук.



«Я думаю, что широкомасштабного вторжения [со стороны России] не будет, но точечная эскалация уже наблюдается и вероятно, будет наблюдаться еще некоторое время. Но все зависит от нас, от нашей боеготовности, слаженности, политической, дипломатической и остальных видов готовности», — сказала нардеп в эфире программы «Подробности» на телеканале «Интер».



Верещук считает, что риски открытого нападения России будут минимальны, если Украина покажет свою слаженность.