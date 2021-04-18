Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 71 906 случаев COVID-19 (52 239 человек выздоровели, а 52 239 — умерли). За неделю выявлен 4611 случай заболевания и 111 летальных случаев.



Группировка «ДНР» подтверждает 31 405 случаев заболевания COVID-19 (24 291 человек выздоровел, 2400 — умерли). В течение недели зафиксировано 839 заболевших и 66 летальных случаев.



За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 21 008 человек, из них 16 672 человека выздоровели, 622 — умерли. За неделю — 1511 заболевших и 41 умерший.



Группировка «ЛНР» признает 4 202 заболевших коронавирусом в ОРЛО (3 455 человек выздоровели, 374 — умерли). За неделю — 133 новых случаев COVID-19 и 27 случаев смерти.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Обострение на Донбассе. Состоялись трехсторонние переговоры лидеров Украины, Германии и Франции относительно ситуации на украинско-российской границе и в Крыму. Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон подчеркнули важность реализации Минских соглашений и высказались за продолжение переговоров в «нормандском формате». Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поднял вопрос о переброске российских сил к границе с Украиной и призвал снизить напряженность в отношениях с Киевом. Наращивание войск России у границ Украины стало темой обсуждения госсекретаря США Энтони Блинкен и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.



Российская сторона и контролируемые ею группировки «ДНР/ЛНР» не передают свои списки на освобождение удерживаемых лиц, сообщил президент Владимир Зеленский.



Зеленский не исключает возможность военного вторжения России и заявил, что Украина к этому готова.



Боевые действия



В результате обстрелов боевиков в течение недели погибли двое украинских военнослужащих, еще пятеро получили ранения.



Права человека



В 2020 году 270 тысяч жителей неподконтрольных районов не смогли снять свои пенсии на подконтрольной Украине территории из-за ограничений на пересечение линии соприкосновения в связи с COVID-19, сообщили в ООН.



Общество



Группировка «ДНР» дала распоряжения к подготовке административных зданий и учреждений в Донецке к возможной активизации боевых действий. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что таким образом боевики нагнетают ситуацию, а Украина не планирует проводить вооруженное наступление.



Троим сотрудникам тайной тюрьмы боевиков «Изоляция» в неподконтрольном Украине Донецке — Юрию Кривоносу, Владимиру Бутенко и Руслану Еремичеву — объявлено о подозрении в совершении преступлений. Им инкриминируют участие в незаконных вооруженных формированиях и нарушение законов и обычаев войны. При этом следствие не располагает информацией о наличии российского гражданства у подозреваемых, о чем ранее со ссылкой на расследование Bellingcat сообщал бывший пленник «ДНР» Станислав Асеев.



СБУ расследует обстоятельства гибели пятилетнего мальчика в неподконтрольном властям поселке Александровское в Донецкой области в результате взрыва боеприпаса 2 апреля по статье «теракт».



Суд в Нидерландах подтвердил факт утечки телефонных разговоров фигуранта дела о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году Сергея Дубинского, но не установил, как записи попали к журналистам. Записи разговоров подтверждают, что малайзийский самолет был сбит именно «Буком».



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