Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Главные новости Донбасса за неделю

18 апреля 2021, 22:33

Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 71 906 случаев COVID-19 (52 239 человек выздоровели, а 52 239 — умерли). За неделю выявлен 4611 случай заболевания и 111 летальных случаев.

Группировка «ДНР» подтверждает 31 405 случаев заболевания COVID-19 (24 291 человек выздоровел, 2400 — умерли). В течение недели зафиксировано 839 заболевших и 66 летальных случаев.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 21 008 человек, из них 16 672 человека выздоровели, 622 — умерли. За неделю — 1511 заболевших и 41 умерший.

Группировка «ЛНР» признает 4 202 заболевших коронавирусом в ОРЛО (3 455 человек выздоровели, 374 — умерли). За неделю — 133 новых случаев COVID-19 и 27 случаев смерти.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Обострение на Донбассе. Состоялись трехсторонние переговоры лидеров Украины, Германии и Франции относительно ситуации на украинско-российской границе и в Крыму. Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон подчеркнули важность реализации Минских соглашений и высказались за продолжение переговоров в «нормандском формате». Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поднял вопрос о переброске российских сил к границе с Украиной и призвал снизить напряженность в отношениях с Киевом. Наращивание войск России у границ Украины стало темой обсуждения госсекретаря США Энтони Блинкен и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Российская сторона и контролируемые ею группировки «ДНР/ЛНР» не передают свои списки на освобождение удерживаемых лиц, сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский не исключает возможность военного вторжения России и заявил, что Украина к этому готова.

Боевые действия

В результате обстрелов боевиков в течение недели погибли двое украинских военнослужащих, еще пятеро получили ранения.

Права человека

В 2020 году 270 тысяч жителей неподконтрольных районов не смогли снять свои пенсии на подконтрольной Украине территории из-за ограничений на пересечение линии соприкосновения в связи с COVID-19, сообщили в ООН.

Общество

Группировка «ДНР» дала распоряжения к подготовке административных зданий и учреждений в Донецке к возможной активизации боевых действий. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что таким образом боевики нагнетают ситуацию, а Украина не планирует проводить вооруженное наступление.

Троим сотрудникам тайной тюрьмы боевиков «Изоляция» в неподконтрольном Украине Донецке — Юрию Кривоносу, Владимиру Бутенко и Руслану Еремичеву — объявлено о подозрении в совершении преступлений. Им инкриминируют участие в незаконных вооруженных формированиях и нарушение законов и обычаев войны. При этом следствие не располагает информацией о наличии российского гражданства у подозреваемых, о чем ранее со ссылкой на расследование Bellingcat сообщал бывший пленник «ДНР» Станислав Асеев.

СБУ расследует обстоятельства гибели пятилетнего мальчика в неподконтрольном властям поселке Александровское в Донецкой области в результате взрыва боеприпаса 2 апреля по статье «теракт».

Суд в Нидерландах подтвердил факт утечки телефонных разговоров фигуранта дела о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году Сергея Дубинского, но не установил, как записи попали к журналистам. Записи разговоров подтверждают, что малайзийский самолет был сбит именно «Буком».

Дайджест тв-еженедельников

«Донбасс сегодня»: Четко и по плану. Как Кремль говорит о дипломатии, но каждый вопрос решает войной // Экспресс в НАТО. Ускорит ли агрессия России вступление Украины в альянс? // Рискнет ли Москва провести свои выборы в Госдуму в Донецке и Луганске в нарушение Минских соглашений?

«Донбасс Реалии»: Что Россия хочет захватить в Украине? Как украинская армия отобьет нападение российской армии? // Россия сосредоточила на границе Украины военную силу: авиацию, артиллерию, танки, «Искандеры». Украинские артиллеристы готовы ответить на атаку армии РФ // Байден, Путин, Зеленский - смогут ли договориться США, Россия, Украина? Обращение Путина к Федеральному собранию РФ 2021 // Присоединится ли «ДНР» к России? // Чем может Франция помочь Украине? Французские истребители Dassault Rafale для Зеленского // Донецк охватила паника? К чему боевики готовят группировки «ДНР»?

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

Еще по теме

Прочее
главное за неделю

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:33
Главные новости Донбасса за неделю
17:45
В «ЛНР» заявили о погибшем мужчине – подорвался на мине
10:55
«ДНР» зарегистрировала 152 новых случая ковида и 11 смертей
09:17
«ЛНР»: Четыре смерти и 16 новых случаев коронавируса
08:20
Боевики не пропустили патруль ОБСЕ через блокпост у Еленовки
22:40
Новая «русская война» на Донбассе. Какой будет развязка? ►
13:50
«ДНР»: 187 новых случаев COVID-19 и 13 смертей за сутки
12:30
Пограничники рассказали, сколько людей пересекли КПВВ за эту неделю
12:15
Три человека погибли при пожаре в Горловке, заявили в «ДНР»
09:18
«ЛНР» заявила о четырех умерших и 13 заболевших COVID-19
22:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 апреля
17:54
Следствие не знает о российском гражданстве трех тюремщиков «Изоляции»
17:52
Подземные толчки в Макеевке: «ДНР» собирается установить станцию сейсмического контроля
17:38
СБУ объявила подозрение «заместителю министра информации ДНР»
16:27
Гибель пятилетнего мальчика в Александровском расследует СБУ по статье «теракт»
все новости
22:34
Беларусь по-прежнему предлагает вести переговоры о Донбассе в Минске
22:33
Главные новости Донбасса за неделю
22:13
Верещук: Вторжения России не будет, но эскалация продолжится
21:44
У Зеленского озвучили самые актуальные вопросы Донбасса. Он обсуждал их с Макроном
20:22
Правозащитник рассказал о ситуации с ковидом в прифронтовых селах Донетчины
20:08
ООС: На Донбассе один украинский военный погиб, второй ранен
19:25
Высылка российского дипломата из Украины: новые подробности
18:07
Папа римский упомянул восток Украины, выступая перед верующими
17:45
В «ЛНР» заявили о погибшем мужчине – подорвался на мине
16:56
ОБСЕ зафиксировала новые мины вблизи Доломитного и Марьинки
16:11
Der Spiegel: Россия строит новый военный лагерь в Крыму
15:07
В Донецкой области выявили более 500 новых случаев ковида
14:15
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 19 апреля на один день
13:29
Макрон заявил о необходимости Запада определить «красные линии» для России
12:50
На Луганщине умерли четверо больных ковидом. Подтверждено 65 новых случаев
все новости
ВИДЕО
Новая «русская война» на Донбассе. Какой будет развязка? ►
17 апреля, 22:40
«Шахтер» проиграл «Динамо»: отставание от киевлян уже 10 очков
17 апреля, 21:21
Британский Sky News показал полевой лагерь российских военных под Воронежем  ►
12 апреля, 17:09

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция