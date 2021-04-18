В ОБСЕ все больше беспокоятся о трудностях проезда наблюдателей на Донбассе

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и генеральный секретарь организации Хельга Шмид обсудили ситуацию с безопасностью в Украине. В своем совместном обращении Шмид и Линде призвали к деэскалации на Донбассе.



Они обеспокоены ростом обстрелов и других нарушений режима прекращения огня.



«Я глубоко обеспокоена недавними инцидентами, затрагивающими СММ, особенно серьезным вмешательством в ее технические средства и ограничениями свободы передвижения, которые сохраняются. Безопасный и надежный доступ СММ по всей Украине важен как никогда в нынешних условиях повышенной напряженности в регионе», – отметила Шмид.



В пресс-службе ОБСЕ сообщают, что Линде и Шмид также обсудили свежие сообщения об ограничениях доступа СММ к районам Черного моря и выразили готовность поддерживать контакты, чтобы «разрешить возникшие обеспокоенности в соответствии с международным правом».