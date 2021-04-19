Ситуация на Донбассе: обстрелы продолжаются, поселок Горловки — без света

За минувшие сутки, 18 апреля, украинская сторона зафиксировала 8 нарушений режим прекращения со стороны незаконных вооруженных формирований. Также погиб украинский военнослужащий и еще один получил ранения.



Как сообщает штаб, боевики обстреливали позиции украинских армейцев в районе Водяного, Старогнатовки, Песок, Катериновки, Авдеевки, Широкино.



Подчеркивается, что украинские военные открывали огонь в ответ.



С начала текущих суток, 19 апреля, штаб сообщил о трех нарушениях «тишины» со стороны НВФ. Огонь велся по позициям в районе Пивденного, Майорска, Зайцево.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила о 7 нарушениях режима прекращения огня за воскресенье. Как сообщается, под обстрелы попали позиции НВФ в районе Веселого, Александровкм, Новоласпы, Саханки, Ужовки (бывшее Ленинское).



Кроме того, в «ДНР» утверждают, что сегодня в результате обстрела были аварийно отключены 8 трансформаторных подстанций в поселке «Ртутный» на северной окраине Горловки.



Группировка «ЛНР» заявила об одно нарушении «тишины» за воскресенье — в районе Молодежного.