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Ситуация на Донбассе: обстрелы продолжаются, поселок Горловки — без света

19 апреля 2021, 09:38

Ситуация на Донбассе: обстрелы продолжаются, поселок Горловки — без света

За минувшие сутки, 18 апреля, украинская сторона зафиксировала 8 нарушений режим прекращения со стороны незаконных вооруженных формирований. Также погиб украинский военнослужащий и еще один получил ранения.

Как сообщает штаб, боевики обстреливали позиции украинских армейцев в районе Водяного, Старогнатовки, Песок, Катериновки, Авдеевки, Широкино.

Подчеркивается, что украинские военные открывали огонь в ответ.

С начала текущих суток, 19 апреля, штаб сообщил о трех нарушениях «тишины» со стороны НВФ. Огонь велся по позициям в районе Пивденного, Майорска, Зайцево.

В свою очередь группировка «ДНР» заявила о 7 нарушениях режима прекращения огня за воскресенье. Как сообщается, под обстрелы попали позиции НВФ в районе Веселого, Александровкм, Новоласпы, Саханки, Ужовки (бывшее Ленинское).

Кроме того, в «ДНР» утверждают, что сегодня в результате обстрела были аварийно отключены 8 трансформаторных подстанций в поселке «Ртутный» на северной окраине Горловки.

Группировка «ЛНР» заявила об одно нарушении «тишины» за воскресенье — в районе Молодежного.

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