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На Донетчине подтверждено еще 377 случаев коронавируса

19 апреля 2021, 11:17

На Донетчине подтверждено еще 377 случаев коронавируса

За минувшие сутки, 18 апреля, лаборатории Донетчины сообщили о еще 377 больных коронавирусной болезнью. Скончались два пациента с таким диагнозом. Об этом говорится на странице главы облгосадминистрации Павла Кириленко в Facebook.

Так, 157 новых случаев заболевания выявили в Мариупольской ОТГ, 51 в Славянской, 38 в Краматорской, 36 в Константиновской, 28 в Дружковской, 12 в Часовоярской, десять в Добропольской, восемь в Кураховской, семь в Светлодарской, шесть в Марьинской, по четыре в Бахмутской и Белозерской ОТГ, по три 3 в Северской и Иллиневской ОТГ, по два в Никольской, Черкасской, Святогорской и Очеретинский ОТГ, по одному в Великоновоселковской и Угледарской ОТГ.

С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины зафиксировано 72 283 случая COVID-19. Из них 54 787 человек выздоровели, 1532 — умерли.

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