Красный крест отправил на Донбасс более 100 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста направил жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей гуманитарную помощь общим весом 120 тонн. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



«Сегодня, 19 апреля 2021 года, на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины шестью грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 120,96 тонны», — сообщили в министерстве.



Отмечается, что грузовиками через КПВВ «Новотроицкое» была переправлена гумпомощь, а именно — продуктовые наборы.



Кроме того, еще один грузовик с гумпомощью весом 2,732 тонны доставил груз в пятницу 16 апреля через КПВВ «Счастье».