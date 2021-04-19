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Организовал систему пыток и скрылся: Начальник российской колонии прячется в Украине — «Заборона»

19 апреля 2021, 14:04

Организовал систему пыток и скрылся: Начальник российской колонии прячется в Украине — «Заборона»

Экс-начальник российской исправительной колонии №14 Василий Волошин, который построил систему пыток заключенных, прячется от правосудия в Украине. Об этом говорится в расследовании журналистов «Заборона».

Василий Волошин — уроженец села Кугаевци Хмельницкой области — еще при СССР переехал в Приморский край РСФСР. Позже он стал начальником исправительной колонии №14 в Нижнегородском крае России.

По информации расследователей, Волошин, будучи в должности начальника ИК-14, организовал в ней систему пыток над заключенными.

«Здесь издевались, били, калечили, а также убивали заключенных. Начальник исправительной колонии №14 Волошин построил систему, при которой сотрудники "не пачкают рук": жесткий порядок поддерживали заключенные, приближенные к руководству. Их называли «активистами» или "сынками Волошина" — а они его, как говорили другие заключенные, "паханом"», — говорится в материале.

Пытки и убийсвта списывались на несчастные случаи.

«Например, осужденный, работавший в медчасти, вспоминал, как по указанию руководства подменял рентгеновские снимки. В 2013 году он сделал осужденному рентген, который показал переломы ребер, но начальник оперативной части Алексей Ничивода сказал ему «не показывать врачам, подменить снимок, а этот принести ему в кабинет». На следующий день заключенный умер», — пишут расследователи.

В то же время у Федеральной службы исполнения наказаний РФ вопросов к администрации ИК-14 не было. Попытки правозащитников и родственников заключенных привлечь к ответственности за насилие и пытки заканчивались неудачей.

Но в 2015 году по факту смерти двух заключенных, мошенничества и изнасилования уголовные дела все же завели. Самого Волошина отстранили от должности, но не по факту пыток, а из-за экономических преступлений. По версии следствия, он приказывал заключенным изготовить для себя предметы мебели и деревянные изделия: диваны, кресла, детскую кроватку, шкатулки, нарды, хлебницы и картины.

После объявления обвинений Волошин смог бежать в Северный Кипр. Его объявили в международный розыск. Позже он покинул Северный Кипр и вернулся в Украину, где его и задержали в марте 2020 года. Его поместили в Лукьяновское СИЗО, и, как видно из ролика «Настоящего времени», он содержался там в улучшенных условиях.

Российская сторона требовала экстрадиции тюремщика. На судах, как выяснили расследователи, защита Волошина утверждала, что его преследуют по политическим мотивам: якобы в 2014 году, когда началась российская агрессия против Украины, Волошину предлагали получить российское гражданство, а он отказывался и поэтому сбежал.

Однако у Волошина и так было российское гражданство, когда он работал в колонии. Когда его задержали в Киеве, у него изъяли паспорт гражданина РФ. Поэтому судью эта версия не убедила.

Волошина отправили под домашний арест в марте, но срок его действия закончился в августе 2020 года. Дальше никаких постановлений и решений в реестре нет. Как выяснила Заборона, Волошин сейчас спокойно передвигается по Украине.

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