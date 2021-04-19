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Пытки в «Изоляции»: Еще одному боевику «ДНР» объявили о подозрении

19 апреля 2021, 14:49

Пытки в «Изоляции»: Еще одному боевику «ДНР» объявили о подозрении

За пытки граждан в тюрьме «Изоляция» заочно объявлено о подозрении еще одному боевику «МГБ ДНР». Об этом сообщили в Отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

По данным следствия, в 2016 году мужчина, 1992 года рождения, вошел в состав террористического формирования и был назначен на должность оперуполномоченного оперативного подразделения «МГБ ДНР».

«Боевик получил задание выявлять среди населения проукраинские настроенных граждан из числа местных жителей, с целью их незаконного задержания с применением физического и психологического насилия. Позже получил позывной "Бек"», — говорится в сообщении.

Полицейские задокументировали факт пытки граждан во время допросов. Так, одного из пленных пытали в течение двух лет.

«Мужчину похитили, надев полиэтиленовый пакет на голову и металлические наручники на руки. После этого силой поместили в тюрьму "Изоляция", где били руками и ногами по различным частям тела», — отметили в полиции.

Фигуранту заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации, незаконных военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.

В целом, полиция разоблачила и заочно привлекает к ответственности 11 боевиков, причастных к преступлениям в «Изоляции».

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