Пытки в «Изоляции»: Еще одному боевику «ДНР» объявили о подозрении

За пытки граждан в тюрьме «Изоляция» заочно объявлено о подозрении еще одному боевику «МГБ ДНР». Об этом сообщили в Отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.



По данным следствия, в 2016 году мужчина, 1992 года рождения, вошел в состав террористического формирования и был назначен на должность оперуполномоченного оперативного подразделения «МГБ ДНР».



«Боевик получил задание выявлять среди населения проукраинские настроенных граждан из числа местных жителей, с целью их незаконного задержания с применением физического и психологического насилия. Позже получил позывной "Бек"», — говорится в сообщении.



Полицейские задокументировали факт пытки граждан во время допросов. Так, одного из пленных пытали в течение двух лет.



«Мужчину похитили, надев полиэтиленовый пакет на голову и металлические наручники на руки. После этого силой поместили в тюрьму "Изоляция", где били руками и ногами по различным частям тела», — отметили в полиции.



Фигуранту заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации, незаконных военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.



В целом, полиция разоблачила и заочно привлекает к ответственности 11 боевиков, причастных к преступлениям в «Изоляции».