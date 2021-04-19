Коронавирус на Луганщине: 47 новых случаев и три смерти

За прошедшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 47 новых случаев COVID-19 в области. От осложнений умерло еще трое больных. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Уточняется, что вследствие осложнений умерли 60 и 63-летние женщины из города Лисичанска, 69-летний мужчина из Станично-Луганского района.



23 новых случая заболевания выявили в Лисичанске, десять в Троицком районе, семь в Рубежном, три в Кормянском районе, два в Меловском районе, по одному в Марковском и Сватовском районах.



За все время исследований в области коронавирус подтвержден у 21 055 человек. Из них выздоровели — 16673 (1 за последние сутки), лечатся — 3757, умерло 625 пациентов.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 64,4 (при пороговом 60).