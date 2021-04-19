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Глава МИД Германии не знает, когда может пройти «нормандский» саммит

19 апреля 2021, 16:02

Глава МИД Германии не знает, когда может пройти «нормандский» саммит

Глава МИД ФРГ Хайко Маас не знает, когда может состояться «нормандский» саммит по Украине. Сейчас идут консультации по этому вопросу. Об этом он рассказал журналистам в Берлине по итогам виртуального совета глав МИД стран ЕС, передает «Интерфакс».

«Об этом шла речь во время визита президента Зеленского в Париж, канцлер Меркель принимала участие по видеосвязи. Мы будем сейчас говорить друг с другом на рабочем уровне о том, уместна ли встреча "нормандского формата", неважно, на каком уровне... результата пока нет», — сказал он.

«Мы считаем в настоящей ситуации этот формат подходящим для того, чтобы внести вклад в деэскалацию ситуации», — добавил немецкий министр.

По его словам, необходимо дальше призывать все стороны конфликта к прекращению провокаций и возврату к планам реализации минских договоренностей.

«Мы считаем, что конфликт может быть решен дипломатическим путем», — резюмировал дипломат.

Сегодня, 19 апреля должно состояться заседание политических советников лидеров «нормандской четверки», где Украину представит руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Также в СМИ появилась информация о возможном проведении завтра, 20 апреля, внеочередного заседания подгруппы по безопасности ТКГ.

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