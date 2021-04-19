МИД Украины направило ноту о высылке российского дипломата

МИД Украины направило ноту об объявлении одного из советников посольства Российской Федерации в Киеве нежелательным лицом в связи с деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер ведомства Олег Николенко.



«Он должен покинуть территорию нашего государства в течение 72 часов. Сейчас также решается вопрос возвращения в Украину украинского консула из Санкт-Петербурга», — отметил Николенко.



Посольство России в Украине получило ноту от украинского министерства о высылке из страны старшего дипломата Евгения Черникова, передает российский ТАСС.

17 апреля в Санкт-Петербурге был задержан украинский консул Александр Сосонюк якобы во время получения от гражданина РФ информации закрытого характера из баз данных правоохранительных органов и ФСБ России. Дипломата задержали на несколько часов, а позднее было объявлено, что его высылают из России. Затем в МИД РФ заявил, что Сосонюк должен покинуть территорию РФ в течение 72 часов.