Штаб: Три нарушения режима «тишины» с начала суток, без потерь

С начала текущих суток, 19 апреля, боевики трижды обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединённых сил.

Обстрелы пришлись на окрестности Пивденного и Майорска. Боевики стреляли из из минометов 82-го и 120-го калибров, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Зайцево боевики совершили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.



«Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет», — говорится в вечерней сводке штаба.