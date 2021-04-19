Чиновник Кабмина предстанет перед судом за вымогательство «отката» в размере 2,5 млн гривен

В суд направлен обвинительный акт в отношении начальника одного из управлений Секретариата Кабинета Министров и финансового директора общества по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины). Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



По данным следствия, в феврале 2020 года чиновник, привлекая директора общества в качестве посредника, требовал от представителя подрядной организации 2,5 мон грн в качестве «отката» за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по восстановлению фасадов Дома Правительства и отзыв судебных исков к подрядчику.



Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось территориальным управлением Госбюро расследований в Киеве.