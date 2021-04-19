Парламентарии стран Польши и Литвы прибывают в Украину из-за «необоснованной эскалации» на Донбассе

В Украине 20-23 апреля с визитом будет находиться делегация во главе с вицемаршалкой Сейма Польши Малгожаты Госевськой, чтобы продемонстрировать солидарность стран «Люблинского треугольника» с Украиной на фоне «необоснованной эскалации» на Донбассе.



Об этом сообщила «Радио Свобода» со ссылкой на пресс-службу посольства Польши в Киеве.



«Перед лицом необоснованной эскалации ситуации безопасности вокруг и в Украине в результате концентрации вооруженных сил Российской Федерации, парламентарии стран «Люблинского треугольника» по инициативе польской стороны решили продемонстрировать солидарность и выразить общий призыв к уважению норм международного права», — говорится в сообщении.



Так, в планах визита — встречи в формате «Люблинского треугольника» в Мариуполе, а также посещение Авдеевки и Славянска.