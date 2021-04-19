По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 апреля

Ситуация с распространением COVID-19

Лаборатории Донетчины сообщили о еще 377 больных COVID-19. Скончались двое заболевших ранее. С начала пандемии на подконтрольной территории выявлено 72 283 случая болезни: 54 787 человек выздоровели, 1532 — умерли.



В Луганской области подтверждено 47 новых случаев COVID-19 в области. От осложнений умерли еще трое больных. Всего — 21 055 случаев ковида: 16 673 человека выздоровели, 625 — умерли.



Группировка «ЛНР» заявила об одном летальном случае за минувшие сутки. Всего «ЛНР» признает 4 202 случая болезни: 3 464 пациента выздоровели, 375 — умерли.



Политика



Политические советники глав «нормандской четверки» обсудили способы достижения режима прекращения огня и имплементацию франко-немецких кластеров по выполнению Минских соглашений.



Глава МИД ФРГ Хайко Маас не знает, когда может состояться саммит лидеров Нормандского формата. Сейчас идут консультации по этому вопросу. В понедельник, 19 апреля, состоялись переговоры политсоветников «нормандской четверки».



Права человека



Группировка «ДНР» приговорила жителя Горловки Руслана Макарец к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Водителя в одной из частей «народной милиции ДНР» Макарца обвинили в «государственной измене».



Общество



За пытки пленных в тюрьме «Изоляция» заочно объявлено о подозрении еще одному боевику «МГБ ДНР».



Международный комитет Красного Креста направил жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей продуктовые наборы общим весом 120 тонн.



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