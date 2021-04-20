Штаб: Боевики минировали и обстреливали позиции ООС, без потерь

За прошедшие сутки, 19 апреля, на Донбассе было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Обстрелы пришлись на окрестности Пивденного, Песок, Авдеевки и Майорска. Боевики стреляли из минометов 82-го и 120-го калибров, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В районе Зайцево боевики совершили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.



«Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет», — говорится в вечерней сводке штаба.



О действиях боевиков уведомлены представители ОБСЕ.



С момента вступления в силу дополнительных мер по контролю за перемирием, с 27 июля 2020 года и по состоянию на 18 апреля СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 20 451 нарушения режима «тишины», в том числе 6 377 взрывов, 2 149 пролетевших неопределенных боеприпасов, 190 вспышек дульного пламени, 76 осветительных ракет, а также не менее 11 659 очередей и выстрелов.