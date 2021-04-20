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Боевики в обход ОБСЕ установили свои камеры на шахте в Донецке

20 апреля 2021, 08:55

Боевики в обход ОБСЕ установили свои камеры на шахте в Донецке

Боевики несанкционированно установили две видеокамеры на мачте системы видеонаблюдения СММ ОБСЕ на шахте «Октябрьской» в неподконтрольном властям Донецке. Об этом сообщили в миссии.

14 апреля один из руководителей вооруженных формирований обратился к миссии с вопросом об установке камеры на мачте системы видеонаблюдения СММ, установленной на крыше 50‑метровой бетонной башни шахты «Октябрьской». Боевик получил отказ от наблюдателей.

Поздно вечером 17 апреля камера СММ зафиксировала двух мужчин в одежде военного типа рядом с системой видеонаблюдения. Один из них прикрепил к мачте предмет, похожий на видеокамеру в защитном кожухе с присоединенным проводом.

Камера СММ функционировала в течение этого события, однако ее поле зрения было ограничено мужчиной, который крепил металлическую рамку к мачте.

19 апреля патруль СММ прибыл на шахту, где увидел, что ведущая на крышу лестница была недавно срезана, что сделало невозможным доступ на крышу для проведения дальнейшей оценки.

Наблюдатели видели два похожих на видеокамеры предмета, а также кабели, которые шли от обоих предметов в направлении позиции боевиков, размещенной ориентировочно в 50 метрах от башни.

Миссия отключила систему видеонаблюдения для предотвращения возможных вмешательств в мониторинг.

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